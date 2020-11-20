Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 20-11-20

ЕРЕВАН, 20 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 20 ноября, курс доллара США вырос на 2.40 драмa и составил 503.22 драм. Курс евро вырос на 4.25 драмa и составил 596.72 драм. Курс российского рубля вырос на 0.05 драмa и составил 6.60 драм. Курс британского фунта вырос на 6.39 драмa и составил 667.97 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 158.60 драмa и составила 30049.87 драм. Цена серебра сократилась на 3.54 драмa и составила 387.97 драм. Цена платины выросла на 185.55 драмa и составила 15272.88 драм.