Армению посетит межведомственная делегация Российской Федерации

Межведомственная делегация Российской Федерации посетит Армению. Об этом в беседе с Арменпресс сообщили в МИД Армении.

По сообщениям СМИ, визит состоится 21 ноября. В состав делегации войдут министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, а также вице-премьер России Алексей Оверчук и министр экономики Александр Новак.

Также известно, что 21 ноября в Ереване будет министр здравоохранения России Михаил Мурашко.