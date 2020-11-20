Время в Ереване: 11:07:36,   20 Ноябрь

Армению посетит межведомственная делегация Российской Федерации

Армению посетит межведомственная делегация Российской Федерации

Межведомственная делегация Российской Федерации посетит Армению. Об этом  в беседе с Арменпресс сообщили в МИД Армении.

По сообщениям СМИ, визит состоится 21 ноября. В состав делегации войдут министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, а также вице-премьер России Алексей Оверчук и министр экономики Александр Новак.

Также известно, что 21 ноября в Ереване будет министр здравоохранения России Михаил Мурашко.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации