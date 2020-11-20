Армению посетит межведомственная делегация Российской Федерации
17:16, 20 Ноябрь, 2020
Межведомственная делегация Российской Федерации посетит Армению. Об этом в беседе с Арменпресс сообщили в МИД Армении.
По сообщениям СМИ, визит состоится 21 ноября. В состав делегации войдут министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, а также вице-премьер России Алексей Оверчук и министр экономики Александр Новак.
Также известно, что 21 ноября в Ереване будет министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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