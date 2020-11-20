Глава ЕК объяснила свою позицию по российской вакцине Sputnik V

Европейские лидеры не обсуждали во время видеоконференции приобретение Венгрией российской вакцины Sputnik V, ЕС исходит в своей политике вакцин из их безопасности и надежности, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Нет, это не было предметом дискуссии этой видеоконференции. В целом же мы знаем, что вакцинация - это вопрос безопасности и доверия. И эта безопасность, и это доверие, они будут, когда есть прозрачность по данным, касающимся разработки вакцин или хода клинических испытаний", - сказала фон дер Ляйен вечером в четверг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам состоявшегося виртуального саммита Евросоюза, главным вопросом которого была борьба против пандемии COVID-19,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Следовательно, я считаю, что чрезвычайно важно, чтобы любая вакцина, которая будет использоваться, была бы предметом процедуры разрешения Европейского агентства лекарственных средств. Всё это - при настоящей прозрачности, порождающей доверие и гарантирующей полную безвредность вакцины. Таково мое мнение", - объяснила председатель Европейской комиссии в ответ на соответствующий вопрос.