Ряд военнослужащих удостоились государственных наград
Указом резидента Республики Армения Армена Саркисяна за вклад в дело обеспечения обороны и безопасности Родины, мужество и умения, проявленные в ходе боевых действий, ряд военнослужащих Министерства обороны Республики Армения награждены государственными наградами.
Как передает «Арменпресс», указ опубликован на официальном сайте президента Армении.
Награждены следующие военнослужащие:
Орденом “Боевой крест” I степени:
Эдгар Геворкович Татевосян, командир взвода N-ской воинской части, капитан
Гарегин Норайрович Торосян, заместитель командира взвода N-ской воинской части, военнослужащий-контрактник, старший сержант
Орденом “Боевой крест” II степени:
Саргис Норикович Григорян, командир взвода N-ской воинской части, старший лейтенант
Армен Степанович Симонян, заместитель командира взвода N-ской воинской части, военнослужащий-контрактник, младший сержант
Давид Смбатович Петросян, военнослужащий N-ской воинской части, рядовой
Медалью “За отвагу”:
Симон Ованнесович Тороян, заместитель командира взвода N-ской воинской части, военнослужащий-контрактник, старший сержант
Сурен Мгерович Симонян, военнослужащий срочной службы N-ской воинской части, рядовой
Рубен Арманович Нерсесян, военнослужащий срочной службы N-ской воинской части, рядовой
Андраник Левонович Алексанян, военнослужащий срочной службы N-ской воинской части, рядовой
Григор Гегамович Гарибян, военнослужащий срочной службы N-ской воинской части, рядовой
Гагик Араратовч Санамян, военнослужащий N-ской воинской части, рядовой
Арман Тигранович Сукиасян, военнослужащий срочной службы N-ской воинской части, рядовой
Медалью “За боевые заслуги”:
Рафик Ашотович Согомонян, командир батареи N-ской воинской части, майор
Мисак Гамлетович Петросян, военнослужащий-контрактник N-ской воинской части, старший сержант
Левон Артурович Мелконян, военнослужащий-контрактник N-ской воинской части, рядовой
Гагик Вараздатович Егиазарян, военнослужащий N-ской воинской части, старший лейтенант
Акопян Тигран Самвелович, военнослужащий N-ской воинской части, сержант
Аветик Андраникович Агаларян, военнослужащий N-ской воинской части, сержант.
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