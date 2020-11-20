Ряд военнослужащих удостоились государственных наград

Указом резидента Республики Армения Армена Саркисяна за вклад в дело обеспечения обороны и безопасности Родины, мужество и умения, проявленные в ходе боевых действий, ряд военнослужащих Министерства обороны Республики Армения награждены государственными наградами.

Как передает «Арменпресс», указ опубликован на официальном сайте президента Армении.

Награждены следующие военнослужащие:

Орденом “Боевой крест” I степени:

Эдгар Геворкович Татевосян, командир взвода N-ской воинской части, капитан

Гарегин Норайрович Торосян, заместитель командира взвода N-ской воинской части, военнослужащий-контрактник, старший сержант

Орденом “Боевой крест” II степени:

Саргис Норикович Григорян, командир взвода N-ской воинской части, старший лейтенант

Армен Степанович Симонян, заместитель командира взвода N-ской воинской части, военнослужащий-контрактник, младший сержант

Давид Смбатович Петросян, военнослужащий N-ской воинской части, рядовой

Медалью “За отвагу”:

Симон Ованнесович Тороян, заместитель командира взвода N-ской воинской части, военнослужащий-контрактник, старший сержант

Сурен Мгерович Симонян, военнослужащий срочной службы N-ской воинской части, рядовой

Рубен Арманович Нерсесян, военнослужащий срочной службы N-ской воинской части, рядовой

Андраник Левонович Алексанян, военнослужащий срочной службы N-ской воинской части, рядовой

Григор Гегамович Гарибян, военнослужащий срочной службы N-ской воинской части, рядовой

Гагик Араратовч Санамян, военнослужащий N-ской воинской части, рядовой

Арман Тигранович Сукиасян, военнослужащий срочной службы N-ской воинской части, рядовой

Медалью “За боевые заслуги”:

Рафик Ашотович Согомонян, командир батареи N-ской воинской части, майор

Мисак Гамлетович Петросян, военнослужащий-контрактник N-ской воинской части, старший сержант

Левон Артурович Мелконян, военнослужащий-контрактник N-ской воинской части, рядовой

Гагик Вараздатович Егиазарян, военнослужащий N-ской воинской части, старший лейтенант

Акопян Тигран Самвелович, военнослужащий N-ской воинской части, сержант

Аветик Андраникович Агаларян, военнослужащий N-ской воинской части, сержант.