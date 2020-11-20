В Индии число заболевших COVID-19 превысило девять миллионов человек

Индийские медики по итогам проведенных накануне тестов выявили более 45,8 тысячи случаев коронавируса, тем самым общее число случаев заражения в Индии превысило 9 миллионов человек, сообщает минздрав.

Индия находится на втором месте в мире по числу зараженных коронавирусом. Больше всего заболевших в США, где коронавирус выявлен у более чем 11,7 миллиона человек.

Согласно последним данным, более 8,4 миллиона человек в Индии выздоровели после коронавируса. По итогам проведенных за сутки более 1,1 миллиона тестов медики выявили более 44 тысяч человек, победивших болезнь, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Впервые за 47 дней число людей, у которых выявили коронавирус в активной форме, превысило число выздоровевших за этот период – согласно данным медиков, всего в больницах и медицинских центрах продолжают лечение более 443 тысяч человек, за минувшие сутки эта цифра выросла на 491 случай.

Число умерших превысило 132 тысяч, за сутки от болезни скончались 584 человек.

Как пояснила ранее группа правительственных экспертов, Индия сможет победить коронавирус к концу февраля следующего года при соблюдении жителями страны всех мер, в частности, ношения масок и соблюдения социальной дистанции. При таких условиях общее число зараженных коронавирусом в Индии к концу пандемии может составить 10,5 миллиона человек, считают эксперты.