«Аврора» уточняет порядок предоставления гуманитарной помощи жителям Арцаха

Международная гуманитарная инициатива «Аврора» продолжает работу по уточнению критериев и системы предоставления помощи жителям Арцаха, пострадавшим во время войны и находящимся сейчас на территории Арцаха или Армении. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе фонда IDeA.

"Напомним, что прием заявок на адрес [email protected] был открыт 18 ноября, и в течение этого периода было получено уже более130 заявок. Были подтверждены и начался процесс финансирования первых 5 заявок на общую сумму 30 050 долларов. На данном этапе «Аврора» приняла решение поддерживать заявки помощи, полученные от благотворительных организаций, работающих на местах, а также от государственных и неправительственных учреждений, занимающихся предоставлением помощи гражданам в Армении и Арцахе.

«Аврора» также уточняет о внесении изменений в программу помощи жителям семи сел Мартакертского района Арцаха, которые были вынуждены покинуть свои дома в экстренном порядке. В связи с тем, что было принято решение об их размещении внутри Мартакертского района Арцаха, согласованная помощь в размере 10 000 долларов будет направлена не на транспорт и логистику, а на жизненно важную гуманитарную помощь, характер которой сейчас уточняется.

До конца дня 20 ноября будет объявлен список новых подтвержденных проектов прямой помощи жителям Арцаха. Прием заявок продолжается по адресу [email protected]", - говорится в сообщении фонда.