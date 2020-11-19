Министр обороны Армении передал послу РФ медали погибших российских военнослужащих 

Министр обороны Армении Давид Тоноян 19 ноября встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Армении Сергеем Копыркиным.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью МО Армении, Давид Тоноян высоко оценил роль и усилия Российской Федерации в урегулировании военно-политической ситуации в регионе, а также ход и эффективность российской миротворческой миссии в Арцахе.

Стороны подчеркнули важность работ по обмену телами погибших военнослужащих, пленными и заложниками, а также поиску пропавших без вести лиц, осуществляемых при координации миротворческих сил Российской Федерации и Международного комитета Красного Креста.

Министр обороны Армении Давид Тоноян еще раз выразил соболезнования послу России в связи с гибелью российских военнослужащих в результате крушения вертолета Ми-24 на территории Армении. Тоноян передал послу медали и указы президента Армении о награждении медалями «За боевые заслуги» старшего лейтенанта Владислава Грязина, майора Юрия Ищука (посмертно), старшего лейтенанта Романа Федина (посмертно).