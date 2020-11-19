Оксфордская вакцина от COVID-19 показала хорошие результаты у пожилых

Вакцина от коронавируса, которую создали Оксфордский университет и AstraZeneca, показала хорошие результаты на испытуемых старше 60 лет, следует из публикации в Lancet. У пожилых реже появлялись побочные реакции на прививку, по сравнению с молодыми испытуемыми, а иммунная реакция была такой же, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Полученные нами данные показывают, что вакцина ChAdOx1 nCoV-19 была безопасной, и переносилась хорошо у пожилых взрослых с меньшей реактогенностью (свойством вакцины вызывать при введении в организм какие-либо побочные эффекты. - ИФ.), нежели у более молодых взрослых", - говорится в публикации.

В целом по группе побочные эффекты от прививки в основном проявлялись в слабой форме, а их сильные проявления не были связаны с вакцинацией и статистически совпадали с подобными проявлениями у людей вообще. После второго введения вакцины побочные реакции проявлялись реже.

Исследование проводилось на группе из 560 человек, 240 из которых было старше 69 лет. Пожилые люди допускались к вакцинации, если у них не было тяжелых хронических заболеваний и если врачи их считали достаточно сильными.

Ученые подчеркивают важность этого свойства вакцины, поскольку пожилые люди входят в группу риска по коронавирусу и особо нуждаются в защите.

Участник группы по исследованию вакцины доктор Махеши Рамасами заявил ВВС, что ученые довольны таким результатом, но теперь осталось выяснить, насколько вакцина защищает от коронавируса. Первые результаты нового исследования должны появиться через несколько недель.

Испытания уже показали хорошую эффективность российской вакцины Sputnik V, вакцины от Pfizer и BioNTech и вакцины от Moderna, напоминает ВВС. Правительство Великобритании уже заказало 100 млн доз оксфордской вакцины, 40 млн доз препарата от Pfizer-BioNTech и 5 млн доз вакцины от Moderna.