ЕС предоставит дополнительно 3 миллиона евро в помощь гражданскому населению Нагорного Карабаха

ЕРЕВАН, 19 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Европейский Союз предоставит помощь в размере 3 миллионов евро пострадавшему в результате войны народу Нагорного Карабаха. Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении, распространенном Еврокомиссией.

Комиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич заявил, что ЕС продолжает поддерживать гражданское население, пострадавшее в результате конфликта.

«Мы отправляем дополнительную гуманитарную помощь. Я приветствую прекращение боевых действий, которое должно предотвратить дальнейшие человеческие страдания. Однако я глубоко обеспокоен гуманитарным положением уязвимых людей, которые были перемещены и которым придется столкнуться с суровыми зимними условиями, а также с последствиями коронавируса», - сказал он.

В начале октября ЕС предоставил 900 тысяч евро.