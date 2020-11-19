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Группа граждан перекрывает улицы Еревана с требованием отставки премьер-министра

Группа граждан перекрывает улицы Еревана с требованием отставки премьер-министра

ЕРЕВАН, 19 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Группа граждан, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, блокирует улицы Еревана. Как сообщает «Арменпресс», на данный момент перекресток улицы Амиряна-проспекта Маштоца участок проспект Баграмяна-улица Московяна закрыт. Горожане собираются на пересечении улиц Тигран Мец и Ханджян.

16 парламентско-внепарламентских оппозиционных партий проводят митинги с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.


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