Группа граждан перекрывает улицы Еревана с требованием отставки премьер-министра
13:27, 19 Ноябрь, 2020
ЕРЕВАН, 19 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Группа граждан, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, блокирует улицы Еревана. Как сообщает «Арменпресс», на данный момент перекресток улицы Амиряна-проспекта Маштоца участок проспект Баграмяна-улица Московяна закрыт. Горожане собираются на пересечении улиц Тигран Мец и Ханджян.
16 парламентско-внепарламентских оппозиционных партий проводят митинги с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
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