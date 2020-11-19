Цепочка, несущих ответственность за преступления против армян Арцаха, может быть продолжена

Газета “Айастани Анрапетутюн”

Оглядываясь на арцахо-азербайджанские столкновения, произошедшие после 27 сентября, невозможно не выделить, что нынешняя ситуация является не только результатом агрессии Азербайджана, но также и вмешательства, активной роли или участия Израиля, Пакистана и Турции. Турция не только поставляла Азербайджану оружие и боеприпасы, не только обеспечивала его на дипломатическом фронте, но и отправляла в Азербайджан солдат и специалистов, наемных террористов из Сирии, Ливии и Афганистана. И ее ничего не беспокоило ...

Турция, подстрекатель войны, является членом НАТО. И хотя этот статус не отрезвляет ее, хотя она не только участвует в боевых действиях, но и совершает геноцид, заявляя, что они должны завершить дело, начатое их предками 100 лет назад, не скрывая желания физического истребления армянского народа. И НАТО не сдерживает ее. Да, репутация этой организации также пострадала, потому что отныне НАТО будет восприниматься как орган, допускающий геноцид, если он совершается его членом.

Если НАТО кажется, что эта позиция ценится мировым сообществом за то, что она никоим образом не “сдает” своего члена, то в этом случае ее кредит не выигрывает, а, наоборот, приравнивается к нулю. Не говоря уже о том, что, приняв Турцию в свои ряды и превратив ее в оружие против России, НАТО не учло, что путь этой страны подсказывает только одно: однажды им придется ответить за подлости, которыми полны и история, и настоящее Турции.

И пока НАТО не осуждает действия Турцию, не обсуждает вопрос о лишении ее членства, эта организация будет нести равную ответственность за все преступления турок.

Турция стала настолько наглой, что бросает вызовы и другим государствам-членам той же организации, то есть своим союзникам. Речь идет о Греции и Франции. Сначала она пытается захватить воды и добывать там нефть, а затем совершает террористические акты во Франции. Эрдоган настроил весь мусульманский мир против Макрона только потому, что он решил действовать как глава достойной державы и обуздать мусульман в своей стране, которые осуществляют финансируемые из-за рубежа действия, подрывающие ценности и основы Франции. То же самое произошло с Австрией и с Канадой.

Каждая из этих тем, конечно, требует особого внимания, и мы рассмотрим их в будущих публикациях. Подчеркнем, что НАТО, по сути, продолжает молчать. В данном случае организация как бы рассматривает эти вопросы в логике “внутренней кухни”.

Фактически, НАТО рухнет, и на ее лбу навсегда будет выгравировано, что, сделав геноцидальную Турцию своим членом, она несет за это ответственность, а теперь, когда она не сдерживает ее в Арцахе, она также становится участником геноцида.

Примечательно, что в недавнем интервью французскому “Фигаро” госсекретарь США Майк Помпео ответил и на вопрос, может ли Турция, находящаяся в настоящее время в открытом конфликте со многими странами-членами блока, включая Францию и Грецию, оставаться в НАТО, есть ли ей место в НАТО?

“Президент Макрон и я провели много времени, обсуждая недавние действия Турции, и мы пришли к единодушному мнению, что оно была очень агрессивной, как в вопросе ее поддержки Азербайджана, так и в развертывании сирийских сил в регионе. Мы также говорили о ее действиях в Ливии, где она также задействовала силы третьих стран, ее действиях в Восточном Средиземноморье. Этот список можно продолжать и продолжать. Позиция США заключается в том, что интернационализация конфликта смертельна и нанесет вред всем заинтересованным государствам. Поэтому мы обратились ко всем странам с призывом прекратить вмешиваться в дела Ливии, и это касается как россиян, так и турок, а также других. То же самое и с Азербайджаном. Мы входим в состав сопредседателей Минской группы с Францией и Россией. Именно в этом контексте необходимо урегулировать ситуацию, и мы обеспокоены расширением использования военного потенциала Турции. Мы уже выразили свою озабоченность в частном порядке и публично. Европа и Соединенные Штаты должны работать вместе, чтобы убедить Эрдогана в том, что такие действия нарушают интересы его народа”.

Тот факт, что президент США Дональд Трамп хотел нанести военный удар по Ирану и даже сейчас думает об этом, может предполагать, что война в Арцахе была частью этого плана и была так же важна для Соединенных Штатов, как и для Турции. Также и усиление Израиля на территориях, которые Азербайджан оторвал от Республики Арцах при участии последней. Иран не осознал, что его поддержка армянской стороны была обязательной с точки зрения его собственной безопасности, что Израиль не просто так поставляет Азербайджану оружие и боеприпасы.

В том же интервью госсекретарь США, чтобы способствовать сближению Израиля и арабских стран, говоря о поездке на Ближний Восток, сказал об опасности, которую представляет Иран.

“Мы продолжим двигаться в этом направлении, добиваясь мира и стабильности, которые предполагают признание государства Израиль родиной всех евреев. Мы уже перешли тот этап, когда палестинцы могли препятствовать миру и стабильности в регионе. Я горжусь нами проделанной работой в этом направлении, потому что считаю, что это в конечном итоге улучшит положение тех же палестинцев. Мы сделали щедрые предложения о мире на Ближнем Востоке, но палестинская администрация отвергла нашу концепцию. Я думаю, что палестинский народ хотел бы пойти по этому пути, и я надеюсь, что эти переговоры приведут к решению проблемы, которая десятилетиями дестабилизировала Ближний Восток. Мы подошли к важному этапу. Теперь у нас есть торговые отношения и связи в области безопасности, которые важны для арабского мира, Израиля и региона в целом. Основная линия нашей администрации заключается в том, что, по нашему мнению, основной причиной нестабильности на Ближнем Востоке является Иран, и главный конфликт, который создал проблемы и породил террористов, будь то “Хезболла” в Ливане, шиитская оппозиция в Ираке или иранский след в Сирии связан не с палестинцами, а с аятоллой. Поэтому мы хотели бы, чтобы у них было как можно меньше долларов и ресурсов для реализации своей ядерной программы. Мы продолжим оказывать давление. В ближайшие недели мы подумаем о том, как уменьшить их способность дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. Есть надежда, что однажды иранцы наконец получат то, чего заслуживают - лидеров, которые работают в интересах Ирана. Было бы здорово, если бы весь Ближний Восток признал право Израиля на существование”.

Остается лишь догадываться, не связаны ли между собой нынешняя позиция США в отношении Ирана и стремление Израиля любой ценой и в любое время помогать Азербайджану. Речь Помпео также проливает свет на то, почему НАТО хранит молчание в отношении Турции, косвенно заявляя, что Турция не является (не может быть) другом России. Объясняет и тот факт, что Турция концентрирует войска в Игдире, чтобы в удобный момент нанести удар по нашей стране, а также быть готовой и к другим возможным военным действиям.

Вроде война окончена, но проблем и опасностей еще много. Избавимся от всего и будем готовы ко всему, не исключая ни одного возможного варианта развития событий.

Ишхан КИШМИРЯН