Сегодня победила Армения, и в главных ролях были наши футболисты: Капаррос

Победа, празднуемая главным тренером сборной Армении по футболу Хоакином Капарросом во второй подгруппе Лиги Наций, результат большой работы.

“Я очень доволен, очень доволен игрой нашей команды. Это результат работы, которую мы проделали за последние несколько месяцев. Все участники этой победы любят свою страну. Вы знаете, какие сложные ситуации мы пережили, футболисты психологически были готовы к этой игре. Я очень рад за футболистов, за армянский футбол, потому что армянский футбол шаг за шагом развивается”, - передает «Арменпресс» слова Капарроса, ссылаясь ФФА.

По словам испанского тренера, команда имеет стиль игры, который необходимо развивать. “Сегодня победила Армения, и наши футболисты сыграли главные роли. Ребята проделали большую работу и вошли в историю”, - сказал он.

Сборная Армении по футболу в последнем туре второй подгруппы дивизиона “C” Лиги Наций обыграла Северную Македонию. Впервые в истории команда стала победительницей подгруппы. Единственный гол в исторической игре забил Ованес Амбарцумян. Команда под руководством Хоакина Капароса получила право выступать в дивизионе “B” Лиги Наций.