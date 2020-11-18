Ни одно правительство в Армении не может существовать без разрешения народа: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уверяет, что задача правительства - создать в стране атмосферу согласия. В то же время премьер-министр подчеркивает, что в Армении не может существовать ни одно правительство без разрешения народа. Как сообщает Арменпресс, в ходе правительственного часа в Национальном Собрании Пашинян сказал об этом в ответ на вопрос независимого депутата Армана Бабаджаняна.

Депутат поинтересовался, не представляет ли он себе правительство национального согласия, которое могло бы стать одним из путей решения ситуации в стране.

Пашинян ответил. «Гораздо важнее атмосфера национального согласия. Правительства, созданные под именем национального согласия, не всегда создают атмосферу согласия. Наша задача сейчас - создать атмосферу согласия. И я думаю, что необходимость в атмосфере согласия существует по двум пунктам: стабильность и безопасность».

Премьер-министр считает, что общественное мнение, сложившаяся позиция - самое яркое тому доказательство. Он подтвердил свое мнение, озвученное 10 ноября. «Стабильность и безопасность, основа которых - гарантировать глубокую демократию, являются нашим приоритетом. У нас достаточно потенциала для решения этого вопроса», - сказал Пашинян.

Коснувшись других вопросов депутата, премьер-министр подчеркнул, что ни одно правительство в Армении не может существовать без разрешения народа. «Я говорил это, думаю, так будет всегда. И сегодня мы концентрированы на этой работе», - сказал Пашинян.

Что касается изменений в составе правительства, премьер-министр сказал, что сейчас время обсуждений, но вопрос структурных изменений в данный момент не обсуждается.