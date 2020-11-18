Тоноян и Шойгу обсудили вопросы, связанные с деятельностью миротворческого контингента РФ в НКР

Вечером 17 ноября министр обороны Республики Армения Давид Тоноян провел телефонный разговор с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу. Об этом Арменпресс сообщили в управлении информации и общественных связей Министерства обороны.

Министры обсудили оперативную обстановку на территории Нагорного Карабаха, текущие вопросы, связанные с деятельностью российского миротворческого контингента. Министр обороны Армении поблагодарил своего коллегу за быстрое и эффективное развертывание миротворческого подразделения, а также за организацию обмена телами погибших военнослужащих, пленными, заложниками и поисков пропавших без вести. Особое внимание было уделено гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Министр обороны Армении выразил свое содействие созданию в Нагорном Карабахе Российского межведомственного центра гуманитарного реагирования, который будет заниматься возвращением беженцев, восстановлением гражданской инфраструктуры, поиском погибших, пленных и пропавших без вести, а также координацией деятельности различных организаций в гуманитарной сфере.

Достигнута договоренность о подписании трехстороннего документа между Министерствами обороны Российской Федерации, Армении и Азербайджана.