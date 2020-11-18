В направлениях Мартуни и Шуши велись работы по поиску без вести пропавших и выносу тел погибших

При содействии представителей Международного комитета Красного Креста и миротворческого контингента РФ 17 ноября, до позднего вечера, в направлении Мартуни и Шуши продолжались работы по поиску пропавших без вести и выносу тел погибших.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

Поисковые работы в местах проведения боевых действий продолжаются, включая новые, более обширные территории.