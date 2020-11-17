Москва убедила Анкару не отправлять своих миротворцев в Карабах: Путин

Москве удалось убедить Азербайджан и Турцию в том, что не надо создавать условия и предпосылки для разрушения договоренностей по Нагорному Карабаху. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала Россия 24.

"Что касается миротворческой миссии, то да, действительно, и Азербайджан, и Турция, они всегда говорили о возможности участия Турции в миротворческих операциях. Мне все-таки кажется, удалось убедить и наших турецких партнёров, и наших коллег в Азербайджане в том, что не надо создавать условия, которые, или предпосылки для разрушения наших договоренностей. Такие условия, которые бы провоцировали одну из договаривающихся сторон на какие-то крайние меры и крайние действия", - сказал Путин.

Путин пояснил, что имеет ввиду "очень тяжелое наследие прошлых лет и то, что связано с трагическими кровавыми событиями времен Первой мировой войны" и геноцидом.

"Это фактор, который можно признавать, можно не признавать. Кто-то признает. А кто-то в мире не признаёт. Но для России здесь проблем нет. Мы давно это все признали. Но зачем же провоцировать армянскую сторону наличием турецких солдат на линии соприкосновения. Мне кажется, что и президент Эрдоган это прекрасно понимал и понял. Здесь не было у нас никаких проблем", - отметил президент России.