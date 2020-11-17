Омбудсмены Армении и Арцаха зафиксировали дополнительные доказательства военных преступлений Баку

Проведенные омбудсменами Армении и Арцаха совместные работы по сбору фактов зафиксировали дополнительные доказательства грубого нарушения азербайджанскими вооруженными силами прав мирных жителей-этнических армян, их здоровья, собственности, преступления против человечности и военные преступления. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата омбудсмена.

На мероприятиях по сбору фактов присутствовала также баронесса Великобритании Кэролайн Кокс. Госпожу Керолайн Кокс в Арцахе сопровождали международные журналисты и эксперты.