Фракции “Процветающая Армения” и “Просвещенная Армения” покинули зал заседаний НС

Фракции “Процветающая Армения” и “Просвещенная Армения” Национального собрания Республики Армения покинули зал заседаний парламента, бойкотируя созванное заседание. Как передает «Арменпресс», секретарь фракции “Просвещенная Армения” Геворг Горгисян отметил, что они созвали внеочередное заседание НС с предложением отменить военное положение и не собираются участвовать в других обсуждениях.

“Мы с нашими коллегами созвали внеочередное заседание с предложением отменить военное положение. В обсуждении других вопросов мы не будем участвовать”, - сообщил Горгисян.

Ранее заседание НС бойкотировала также и фракция “Процветающая Армения”, также требуя обсудить вопрос отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.