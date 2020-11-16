Премьер-министр Никол Пашинян видит необходимость продолжения деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Как сообщает «Арменпресс», Пашинян сказал об этом в парламенте, отвечая на вопрос члена фракции “Мой шаг” Ованнеса Игитяна.

“Это один из самых важных вопросов повестки дня. Мы находимся в контакте с президентом Франции, мы обсуждаем эту ситуацию и возможности и с президентом России. Я считаю, что да, деятельность сопредседателей Минской группы ОБСЕ должна быть продолжена”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что необходимо продолжить формат сопредседателей, чтобы все вопросы были решены должным образом.