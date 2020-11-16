Арцахцы могут возвращаться в Степанакерт без предварительной регистрации

Возвращение временно проживающих в Армении арцахцев в Арцах идет довольно активными темпами. В беседе с «Арменпресс» начальник отдела информации оперативного штаба правительства Арцаха в Армении Ани Аванесян отметила, что ежедневно они получают множество звонков и писем от временно проживающих в Армении арцахцев.

“Все заинтересованы в возвращении в Арцах, хотят получить подробную информацию. Многие хотят поскорее вернуться в Арцах. Отмечу, что бесплатный проезд из Еревана в Степанакерт будет осуществляться с центрального автовокзала “Киликия” Еревана. Желающие без предварительной регистрации могут приехать в указанное место с 07:00 до 09:00 утра”, - сказала Ани Аванесян.

А что ждет жителей, чьи населенные пункты не подконтрольны ВС Армении? В ответ на этот вопрос, начальник информационного отдела штаба Ани Аванесян отметила, что этот вопрос находится в центре внимания правительства Республики Арцах. Правительство Арцаха взяло на себя задачу по обеспечению всех этих жителей жильем.