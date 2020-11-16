С передовой никто не возвращается с оружием: Пашинян о своей публикации в Facebook

Премьер-министр Никол Пашинян спекуляции по поводу его публикации в Facebook, сделанной вечером 15 ноября, считает совершенно неуместными. Как сообщает «Арменпресс», об этом Пашинян заявил на онлайн-пресс-конференции 16 ноября.

“Понятно, что сейчас мы все очень напряжены. В связи со вчерашним постом могу сказать, что реакция на него показала, как работают манипулятивные механизмы, особенно в этот период напряженности. Я написал в том посте, что жду вас в Ереване. Именно это предложение заставило многих заявить, что это призыв к гражданской войне и к столкновениям. Если бы наши дорогие соотечественники были внимательны, то сразу же после известных событий в Интернете заметили бы, что многие из этих солдат демобилизованы. Они возвращаются к своим семьям, многие из этих людей, групп, отрядов присылают мне сообщения, что хотят со мной встретиться. Я счел это общественным откликом, и сказал, что я устрою с ними встречу, и мы с ними обсудим все вопросы”, - сказал премьер.

Пашинян, говоря о последнем предложении своей публикации, отметил, что это довольно строгая формулировка, но эта формулировка вчера была использована и официальными органами.

“Я написал, чтобы, наконец, решить вопросы с теми, кто скулит под стенами. Конечно, это довольно строгая формулировка, но, учитывая, что эта фраза используется и официальными органами в своих заявлениях, я использовал эту формулировку. Это означает, что после возвращения фронтовиков, в ходе разговора с ними, все слухи, которые активно тиражируются, о причастности военно-политического руководства Республики Армения к каким-то заговорам, будут окончательно погашены. Кто, кроме солдата на передовой, знает ответ на это? Для меня очень важно пообщаться с этими ребятами, выслушать их оценки”, - сказал Никол Пашинян.

Пашинян добавил, что никто с передовой не возвращается с оружием, в связи с этим он провел обсуждение с начальником Военной полиции, чтобы исключить возвращение кого-либо с передовой с оружием.

Я считаю, что демобилизованные и возвращающиеся с передовой солдаты тоже имеют право на мнение, и я не считаю, что если они хотят встретиться со мной, в этом есть что-то достойное осуждения.

Никол Пашинян подчеркнул, что глава государства не может призывать к гражданским столкновениям и к гражданской войне, а правоохранительные органы имеют все возможности для предотвращения этих столкновений.