Арцах - это Армения: армяне провели акцию протеста у консульства Турции в Нью-Йорке

В Нью-Йорке перед консульством Турции армяне провели акцию протеста.

Как передает «Арменпресс», собравшиеся развернули флаги Армении и Арцаха, скандировали “Арцах - это Армения”, “Турки отрицают, азербайджанцы лгут”, “Позор Турции, позор Эрдогану”, “Шуши , Геташен - армянские”, “Турция финансирует геноцид”, “Нет геноциду”, “Признать Арцах”.

Участники в руках держали плакаты с надписями “Мир Арцаху”, “Армяне требуют справедливости” и с другими призывами в поддержку Арцаха.

В войне, с 27 сентября развязанной Азербайджаном против Арцаха, Турция открыто поддерживала его, в том числе вовлекая в военные действия даже террористов.