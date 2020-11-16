Арцах - это Армения: армяне провели акцию протеста у консульства Турции в Нью-Йорке
10:40, 16 Ноябрь, 2020
В Нью-Йорке перед консульством Турции армяне провели акцию протеста.
Как передает «Арменпресс», собравшиеся развернули флаги Армении и Арцаха, скандировали “Арцах - это Армения”, “Турки отрицают, азербайджанцы лгут”, “Позор Турции, позор Эрдогану”, “Шуши , Геташен - армянские”, “Турция финансирует геноцид”, “Нет геноциду”, “Признать Арцах”.
Участники в руках держали плакаты с надписями “Мир Арцаху”, “Армяне требуют справедливости” и с другими призывами в поддержку Арцаха.
В войне, с 27 сентября развязанной Азербайджаном против Арцаха, Турция открыто поддерживала его, в том числе вовлекая в военные действия даже террористов.
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