Минобороны Армении не продавало Турции никакого оружия или боеприпасов - ни по каким каналам

Минобороны Армении подробно сослалось на распространяющуюся в Интернете информацию о том, что Министерство обороны Армении через частную компанию продавало Турции оружие и боеприпасы, откуда они попали в руки протурецких террористов в Сирии.

В Минобороны также сослались на распространенную информацию о министерстве и министре обороны Давиде Тонояне.

Как передает Арменпресс, в распространенном Минобороны заявлении говорится, что МО Республики Армения не продавало Турецкой Республике никакого оружия или боеприпасов по каким-либо каналам.

«Со вчерашнего дня в Интернете широко распространяется ряд очевидных, скорее всего, целенаправленных ложных обвинений, цель которых - бросить тень на репутацию Министерства обороны РА. Не вдаваясь в цели развернувшейся грязной информационной кампании и выбор используемых инструментов, оставляя это на усмотрение правоохранительных органов, мы считаем необходимым отреагировать на ряд положений, представленных в этих публикациях.

Министерство обороны Республики Армения через частную компанию продавало оружие и боеприпасы в Турцию, откуда они попали в руки протурецких террористов в Сирии.

Это явная и наглая ложь. Министерство обороны Республики Армения ни по каким каналам не продавало Турции никакого оружия или боеприпасов. Большинство документов, упомянутых в публикации, интерпретируются искаженно, и представленная дезинформация строится на этом искажении.

Кстати, имея в виду факт утечки официальных документов Госдепартамента, весьма примечателен и тот факт, что указанные документы были конфискованы СНБ РА еще в 2018 году для изучения.

Сообщается, что якобы по неизвестным причинам Минобороны РА ссудило $ 3,5 млн частной компании, глава которой поддерживает дружеские отношения с министром обороны Давидом Тонояном.

Явная и наглая ложь. Министерство обороны предоставило указанной компании кредит для обеспечения бесперебойных поставок оружия в Армению из третьей страны. Более того, на момент предоставления кредита компания уже поставила часть заказанного вооружения, стоимость которого превышала размер предоставленного кредита. А общая сумма сделки во много раз превышала сумму упомянутого кредита.

Утверждается, что якобы в начале войны некоторые частные лица предлагали Министерству обороны купить бронежилеты в Российской Федерации за 300 долларов США, но Министерство обороны отклонило это предложение, а затем через другую частную компанию закупило точно такие же бронежилеты за более чем 1000 долларов.

Явная и наглая ложь. Министерство обороны Республики Армения по соответствующим соглашениям, подписанным между Республикой Армения и Российской Федерацией, приобретает оружие, боеприпасы и вооружение российского производства по внутренним ценам в пределах Российской Федерации, то есть по ценам, предусмотренным для своей армии. Поэтому даже теоретически исключается ситуация, когда человек или организация могут предложить Минобороны РА оружие, боеприпасы или вооружение российского производства, стоимость которых будет ниже, чем та, что предлагается государством. В данном конкретном случае указанные бронежилеты, а также соответствующие бронированные каски были приобретены в очень ограниченном количестве через те же государственные структуры Российской Федерации исключительно для специальных подразделений - для выполнения сложных боевых задач. Более того, перед приобретением их качественные характеристики были проверены профессиональной комиссией Минобороны, которая по результатам тщательной экспертизы дала положительную оценку (имеется протокол комиссии), после чего сделка была заключена.

Сообщается, что во время войны, начавшейся 27 сентября, министр обороны РА Давид Тоноян якобы находился на Мальдивах для участия в праздновании дня рождения одного из своих родственников.

Явная и наглая ложь. Накануне начала войны Давид Тоноян находился в Казахстане для участия в многонациональных учениях «Кавказ-2020», о чем было опубликовано официальное заявление. Как только началась война, министр обороны вернулся в Армению, но из-за ограниченного воздушного сообщения из-за коронавируса, вынужден был вернуться через территорию третьей страны, в частности Болгарии. Этот факт легко проверить с помощью соответствующих запросов», - говорится в сообщении.

Министерство обороны РА решительно осуждает распространение этих и других продиктованных, заведомо ложных слухов - фальсификаций, считает это преступной деятельностью, направленной на подрыв безопасности страны. От распространяющих эти слухи МО требует опровержения, а от соответствующих правоохранительных органов – оперативно выявить заказчиков, организаторов и распространителей информационной кампании, прояснить их цели, инициировать соответствующие правовые процессы.