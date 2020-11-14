Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе выполняется в полном объеме: Рустам Мурадов

Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе выполняется в полном объеме. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил командующий российскими миротворческими силами генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

"Главное, что на территории соприкосновения остановлены все виды боевых действий, мы не слышим сегодня выстрелов, обстановка потихоньку стабилизируется", — сказал он в видеообращении, которое опубликовало Минобороны.

"Я гражданин Российской Федерации, военнослужащий Вооруженных сил России, <…> и для меня законы Российской Федерации, в частности все указы и приказы Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России, министра обороны и моих начальников, являются приказом к исполнению. Для меня как для офицера нет национальности. Я выполняю свои задачи по предназначению", — сказал он.