Время в Ереване: 11:07:36,   14 Ноябрь

Состоялся телефонный разговор министра ИД Армении Зограба Мнацаканяна с Антонио Гутерришем

Состоялся телефонный разговор министра ИД Армении Зограба Мнацаканяна с Антонио Гутерришем

13 ноября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с генсеком ООН АнтониоГутерришем.

Как  передает Арменпресс, МИД Армении сообщает, что министр Мнацаканян и  генсек ООН обсудили развития, последовавшие после  совместного заявления премьер-министра Республики Армения, президентов Азербайджанской Республики и Российской Федерации 10 ноября о прекращении огня и размещении российских миротворцев.

Министр Мнацаканян подчеркнул необходимость проведения дискуссий по всем вопросам, касающимся нагорно-карабахского мирного процесса, исключительно в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В этой связи генсек ООН подтвердил  поддержку формата сопредседателей Минской группы ОБСЕ. ЗограбМнацаканян всесторонне представил гуманитарный кризис, возникший в Арцахе в результате турецко-азербайджанской агрессии, и шаги, предпринятые властями Арцаха и Армении для его разрешения. Собеседники также отметили участие соответствующих органов ООН в преодолении последствий гуманитарного кризиса в Арцахе. 

Министр иностранных дел Армении подчеркнул необходимость защиты и восстановления прав перемещенных арцахских армян и важную роль ООН в этом процессе в рамках возложенного на нее международного мандата.

Собеседники подчеркнули необходимость сохранения армянского исторического и культурного наследия, находящегося под угрозой в Арцахе из-за азербайджанской оккупации.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации