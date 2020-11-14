Состоялся телефонный разговор министра ИД Армении Зограба Мнацаканяна с Антонио Гутерришем

13 ноября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с генсеком ООН АнтониоГутерришем.

Как передает Арменпресс, МИД Армении сообщает, что министр Мнацаканян и генсек ООН обсудили развития, последовавшие после совместного заявления премьер-министра Республики Армения, президентов Азербайджанской Республики и Российской Федерации 10 ноября о прекращении огня и размещении российских миротворцев.

Министр Мнацаканян подчеркнул необходимость проведения дискуссий по всем вопросам, касающимся нагорно-карабахского мирного процесса, исключительно в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В этой связи генсек ООН подтвердил поддержку формата сопредседателей Минской группы ОБСЕ. ЗограбМнацаканян всесторонне представил гуманитарный кризис, возникший в Арцахе в результате турецко-азербайджанской агрессии, и шаги, предпринятые властями Арцаха и Армении для его разрешения. Собеседники также отметили участие соответствующих органов ООН в преодолении последствий гуманитарного кризиса в Арцахе.

Министр иностранных дел Армении подчеркнул необходимость защиты и восстановления прав перемещенных арцахских армян и важную роль ООН в этом процессе в рамках возложенного на нее международного мандата.

Собеседники подчеркнули необходимость сохранения армянского исторического и культурного наследия, находящегося под угрозой в Арцахе из-за азербайджанской оккупации.