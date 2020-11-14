Интервью премьер-министра Никола Пашиняна Общественной телекомпании: ЧАСТЬ 2

Петрос Казарян: Оппозиция говорит, что в течение этих 40 дней мы постоянно говорили правительству, что если вы не можете, если у вас не получается, то передайте власть комитету, который мы создали, и вложив свой потенциал, мы попытаемся достичь перелома. Почему не состоялся этот разговор?

Премьер-министр Никол Пашинян: Извините, но здесь возникает вопрос: кто должен был решать, каков состав этого комитета, кто входит в этот комитет, какие полномочия у этого комитета?

Петрос Казарян: Военно-политический комитет.

Премьер-министр Никол Пашинян: Я имею в виду, кто должен был решить, что этот комитет имеет власть в Республике Армения? Кто должен был принять такое решение? Т.е. это означает отмену государственных институтов. Создадим комитет. И какой закон мы должны открыть, на какую статью Конституции мы должны ссылаться, чтобы узнать, какими полномочиями наделен этот комитет, чтобы понять, что это за орган и почему он работает?

Петрос Казарян: Господин премьер-министр, когда Вы поняли, что ситуация критическая и с чем мы имеем дело? Политические силы говорят, что Вы несколько раз встречались с ними и представляли им, что ситуация сложная. Почему Вы в то время не обратились к людям и обществу? Вы любите разговаривать с людьми. Обратились бы к народу и сказали бы: уважаемые граждане, ситуация такая, и если мы продолжим завтра, будет больше жертв и больше территорий. И тогда бы и остановили войну. Политические силы говорят, что они молчали, чтобы не помешать премьер-министру. Получается, что все молчали, зная, что происходит.

Премьер-министр Никол Пашинян: Здесь нужно учитывать два фактора.

Первое, есть ли перспектива изменить ситуацию? Второе, какова цена прекращения войны? Это очень важно. Потому что посмотрите, как болезненно все мы сейчас воспринимаем, что, скажем, 3 территории должны быть возвращены. И насколько болезненно было бы, при том, в ситуации, когда, по оценке и Генштаба, и для политического руководства Арцаха, и для меня было очевидно, что, по сути, невозможно было сохранить эти территории, или, например, если там есть часть, например, часть Карвачара, возможно было бы сохранить, но вся территория Арцаха была бы потеряна. Однозначно была бы потеряна. Т.е. это решение было принято в тот момент, когда было очевидно, что борьба более не имеет смысла. До этого не было ситуации, когда борьба не имела бы смысла. И наша армия, наши Вооруженные силы, Генеральный штаб, Армия обороны - они боролись до конца, до последней секунды, до последней минуты.

Петрос Казарян: Т.е. Вам в тот день военные сказали, что, господин премьер-министр, отныне нет смысла?

Премьер-министр Никол Пашинян: В те дни мне сказали, что нужно срочно остановить. Конечно, и до этого были связанные с потенциалом проблемы. Но мы пытались как-то решить эти проблемы - снабжение, ПВО и т.д. Понимаете? Нужно правильно понимать нашу политическую задачу. Когда начались неудачи на фронте, мы поставили политическую задачу - внести перелом в этой логике. И для этого мы сделали все возможное.

Это решение было принято тогда, когда мы поняли, что ставить такую задачу бессмысленно. В какой момент мы это констатировали? Таким пунктом стало падение Шуши. И я хочу сказать также, чтобы наше общество знало: до падения Шуши во всех возможных сценариях прекращения войны Шуши должен был сдаться без боя. Теперь я говорю это, и понимаю, что, с другой стороны, заговор …

Петрос Казарян: Были бы спасены человеческие жизни.

Премьер-министр Никол Пашинян: Нет. Я, например, сказал, что не могу сдать Шуши. Мы не можем сдать Шуши. Потому что Шуши имеет особое значение. И если даже в 1-й день, 2-й день …

Петрос Казарян: Ну понятно, что бы сказали.

Премьер-министр Никол Пашинян: Я здесь задал вопрос: нам нужно понять, с чем мы имеем дело в целом? С чем мы имели дело в целом и куда нас завела история карабахской проблемы в 2020 году? Например, в переговорном процессе по карабахскому вопросу и в переговорных текстах, а также в подписанных нами заявлениях есть много неясностей, которые нам нужно прокомментировать. Можно интерпретировать так, можно интерпретировать иначе, по сути, 90% содержания переговоров, хорошо, 80%, 70% являются расплывчатыми формулировками, которые нуждаются в комментариях и требуют интерпретации.

Но на протяжении всей истории переговорного процесса было ясно только одно, и я говорил об этом публично: когда говорилось, что целью урегулирования нагорно-карабахского конфликта является в первую очередь возвращение Азербайджану 7 районов. И вот уже 25 лет эта формулировка лежит у нас на столе, и 25 лет мы не говорили нет. Это был единственный пункт, который был четко определен.

Например, статус Нагорного Карабаха, самоопределение нации. А что это означает на практике? Например, Азербайджан всегда заявлял, что давал свою интерпретацию: пусть самоопределяется в его составе. Уточнение статуса Нагорного Карабаха - что это значит? Уточнить, какой статус может и должен иметь Нагорный Карабах. Это могут быть a, b, c, d и другие разные статусы. т.е. то, что находится на столе переговоров, еще требует уточнения.

Единственное, что не нуждалось в уточнении, - это тезис о том, что 7 районов должны быть возвращены Азербайджану. И, по сути, с 2015 года сопредседатели Минской группы ОБСЕ, которые работали в течение долгих лет и им нужен был результат - потому что они столько работали, и им нужно было зафиксировать результат - фактически пришли к консенсусу, что, поскольку есть один конкретный вопрос, вокруг которого нет споров, а в других вопросах много разночтений, давайте договоримся решить вопрос с этими территориями по принципу 5 + 2.

Это, по сути, висящая в воздухе ситуация, и именно с этой ситуацией связано то, что очень часто и в прошлом, и сейчас обсуждается логика так называемой войны по сценарию. Но в чем особенность этой войны? Особенность этой войны в том, что, по крайней мере, с армянской стороны было стремление не осуществлять этот сценарий, а противостоять этому сценарию. Это самый важный нюанс во всей этой истории, который обязательно нужно знать.

Петрос Казарян: Господин премьер-министр, люди растеряны, люди сломлены, людям чувствуют боль. Они неадекватны, людям нужно единство. И очень многие, аполитичные люди и люди с разными взглядами говорят: смотрите, бывшие, настоящие и т.д. - мы все это знаем, но то, что произошло - это заявление, было сделано во время Вашего правления. Вы можете сказать тысячу вещей - правильных или неправильных, но, поскольку Вы подписали это, при Вас был захвачен Шуши, Вы больше не можете быть тем, кто объединит людей. Разве неправильно проведение досрочных парламентских выборов?

Премьер-министр Никол Пашинян: Прежде всего я скажу, что все мы действительно переживаем очень трудные времена. И те тяжелые времена - наша ноша, независимо от того, кто и какую роль сыграл в этой истории. Это наша ноша, и мы должны нести ее. Но с другой стороны, мы должны думать о своем будущем. Потому что очень важно, чтобы на данном этапе мы имели видение своего будущего, видение будущего Нагорного Карабаха.

Сегодня мы должны направить очень четкие послания, что армяне Нагорного Карабаха должны вернуться в свои дома, чтобы жить, потому что борьба за Карабах на этом не закончилась. Было бы очень хорошо, если бы не этим, но карабахский вопрос получил окончательное решение. Но, к сожалению, карабахский вопрос не урегулирован до конца.

Сейчас следующий вопрос таков: продолжаем ли мы бороться за народ Карабаха, за его права? Ответ для меня здесь однозначный: да. Что нужно сделать для этого прежде всего? Прежде всего, наши соотечественники из Арцаха должны поехать и жить, начать жить в своих домах.

Петрос Казарян: Как? Дороги, финансы, инфраструктура...

Премьер-министр Никол Пашинян: У нас сегодня будет заседание в правительстве, чтобы обсудить эти вопросы. Очевидно, что эти разрушения должны быть восстановлены, инфраструктуры должны быть восстановлены, должны быть сделаны инвестиции, должна быть создана естественная среда для творческой и мирной жизни.

Сейчас есть миротворцы, которые обеспечивают безопасность армян как минимум определенной части Нагорного Карабаха. Закреплено также право наших соотечественников вернуться в другую часть. Сейчас мы должны работать над этим, чтобы осуществить право этих людей и гарантировать их достоинство и безопасность в их домах.

Дорога через Лачинский коридор будет действовать, то есть не будет проблемы коммуникации между Арменией и Карабахом - проблемы дорожной коммуникации. Люди смогут спокойно пройти по коридору, охраняемому российскими миротворцами. Т.е. по крайней мере, в той части Арцаха, которая находится под контролем властей Арцаха, как можно скорее должна быть восстановлена нормальная жизнь.

Петрос Казарян: Но люди напуганы, люди находятся в неопределенности. Смотрите, мы поверили в эту идею, мы строили 30 лет, инвестировали и потеряли все за 40 дней. Как будут сделаны инвестиции там? Давайте конкретизируем, как человек может взять сейчас свою семью, своих детей и вернуться туда, в окружении азербайджанцев, в этом угнетенном состоянии. Какие гарантии и какое будущее он там должен увидеть?

Премьер-министр Никол Пашинян: Поэтому присутствие миротворцев в регионе становится одним из важнейших факторов, который является гарантией того, что хотя бы с их присутствием война не начнется или, по крайней мере, не получит масштабов. Целью присутствия миротворцев является обеспечение безопасности этих людей.

Это та среда, в которой Арцах должен возродиться. Вы говорите, кто туда будет вкладывать? В первую очередь нужно думать о государственных инвестициях. Необходимо помочь людям, чтобы они могли восстановить свои дома, чтобы их жизненная среда была восстановлена, в то же время обеспечивая свободную коммуникацию с Республикой Армения и Ереваном.

Что касается остальной части вопроса, то важнейшей задачей на данном этапе является обеспечение внутренней стабильности и безопасности, после чего в полностью стабильной ситуации, как я уже говорил, в первую очередь необходимо гарантировать неприкосновенность власти народа в Республике Армения.

Что я имею в виду? Я имею в виду, что политическая задача такова: мы должны сохранить в Армении такую политическую среду, чтобы граждане Республики Армения были уверены, что право формировать власти в стране однозначно и безоговорочно принадлежит ему. Наша первая задача сегодня - это стабильность именно при таких условиях, потому что стабильность может быть в разных условиях.

Петрос Казарян: И? После этого?

Премьер-министр Никол Пашинян: После этого можно будет поговорить об остальном.

Петрос Казарян: Господин премьер-министр, для этой стабильности очень важно видение людей. До этой войны мы знали, что хотим построить. Мы хотели независимости Арцаха, мы гордились, мы хотели сделать Армению демократической, что-то получалось, что-то не получалось. Теперь это видение нашей страны, чувство безопасности нарушено у каждого человека. Они не знают, какой будет безопасность нашей страны завтра. Мы увидели огромную агрессию Турции, и люди поняли, что удержать ее нашими силами невозможно, и эта сила реальна. Теперь у нас в Арцахе есть то, что есть. У нас есть заявление, которое вызывает больше вопросов, чем дает ответов.

Премьер-министр Никол Пашинян: Сейчас наша работа прежде всего должна заключаться в том, чтобы конкретизировать неопределенности этого заявления и сделать эти неопределенности такой реальностью, которая сделает окружающую среду доступной для жизни. Во-вторых, чего мы хотим? Наши желания, по сути, не изменились. То, чего мы прежде хотели в стратегическом или, по крайней мере, в содержательном плане, того же хотим и сейчас.

Я уже сказал, что сейчас для нас очевидно, что наша армия, наше государство в целом нуждается в серьезной институциональной трансформации. У нас должен быть новый тип армии, где должны быть новые параметры. В частности, я уже сказал, что уровень мобильности армии должен возрасти во много раз. Где, допустим, у нас был корпус, бригада, полк, дивизия, батальон, структура, которая является нашей традиционно предполагаемой структурой армии, но которая, по сути, не оправдала себя. И в этой войне победили два фактора: мобильные группы и беспилотные летательные аппараты.

Первое: реформа армии, в контексте которой, кстати, необходимо учитывать возможное повышение уровня участия женщин. Что, на мой взгляд, приобретает очень важное значение в данном контексте.

Второе: развитие высокотехнологичного военно-промышленного комплекса гораздо более быстрыми темпами, чем мы можем обеспечить сегодня, который со временем должен стать реальным локомотивом нашей экономики.

Реформы в сфере образования - самые важные во всей этой истории: каким мы представляем себе 20, 25, 30-летнего человека, гражданина, с каким мировоззрением, с какими знаниями?

Уточнение статуса Нагорного Карабаха, который был раньше и есть сейчас.

Петрос Казарян: Говорят, что, смотрите, мы пойдем на переговоры, и Вы только что сказали, что есть вопросы, и эти неопределенности должны быть устранены. Оппоненты говорят, что так как Вы подписали этот документ о поражении, Вы не можете эффективно вести переговоры, Вы не можете сесть и сказать: так или иначе, потому что Вам скажут: брат, ты потерпел поражение. Если же правительство сменится, придет новый человек и значительно укрепит наши переговорные позиции с новой точки. Т.е. это вопрос не сил и отдельных лиц, это вопрос государства.

Премьер-министр Никол Пашинян: Я уже сказал, что считаю, что у смены власти в демократической стране есть механизмы, и наша задача - иметь стабильную ситуацию, после которой мы сможем обратиться к народу.

Петрос Казарян: Но переговоры начнутся сейчас, не так ли?

Премьер-министр Никол Пашинян: Переговоры начнутся сейчас, мы можем вести переговоры и ведем переговоры.

Петрос Казарян: Есть ли у нас представления о том, чего мы хотим? Там много интересных моментов: открытие границы, дороги.

Премьер-министр Никол Пашинян: Да, конечно. Чего мы хотим? Мы хотим, чтобы, например, через Нахичевань проходила железная дорога Армения-Иран. Речь идет о разблокировке транспортной инфраструктуры.

Петрос Казарян: Открытие границ касается и Турция?

Премьер-министр Никол Пашинян: Нет. Потому что Турция не является частью этого соглашения. Мы хотим иметь не одну дорогу в Россию, а несколько возможных дорог и, если, например, в результате этих переговоров мы сможем решить наши задачи, представьте, какое переломное изменение будет для Армении, если, в конце концов, железная дорога станет в нашей стране реальным фактором, который свяжет нас с Персидским заливом и Россией. Это тоже цели, которые с помощью этого документа могут быть достигнуты, могут также быть не достигнуты.

Петрос Казарян: Так как в заявлении они были упомянуты, есть ли предварительная договоренность по этому поводу?

Премьер-министр Никол Пашинян: Есть не предварительная договоренность, а понимание. Если это сформулировано, значит, есть понимание. Но это явно вопрос переговоров, и тема переговоров, которые должны состояться.

Петрос Казарян: Также в социально-экономическом плане. Covid, зима - очевидно, господин премьер-министр, под каким ударом находится экономика. Здесь находятся десятки тысяч арцахцев, детей, их родителей и семей. Что нужно делать в социальном плане?

Премьер-министр Никол Пашинян: Этим людям должна быть предоставлена четкая поддержка - как социальная, так и материальная. Но я считаю, что эту поддержку они должны получить в Арцахе. Не в Армении, а в Арцахе. Это очень важный нюанс. Потому что, как я уже сказал, Арцах становится Арцахом живущими там людьми.

И наша самая большая задача сейчас заключается в том, чтобы наши соотечественники из Арцаха вернулись и жили в Арцахе как можно больше. Мы вместе с нашими коллегами в Арцахе будем реализовывать как можно больше государственных программ - и социальные, и экономические, и образовательные.

Петрос Казарян: Есть деньги?

Премьер-министр Никол Пашинян: Создадим. Будем работать и создавать.

Петрос Казарян: Спасибо.

Премьер-министр Никол Пашинян: Спасибо Вам.

Уважаемые телезрители, мы беседовали с премьер-министром Николом Пашиняном. Встретимся.