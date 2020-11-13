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Наша первая задача сегодня - это стабильность: Пашинян

Наша первая задача сегодня - это стабильность: Пашинян

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян подчеркивает, что важнейшей задачей на данном этапе является обеспечение внутренней стабильности и безопасности, после чего в полностью стабильной ситуации должна быть гарантирована неприкосновенность власти народа в Республике Армения. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр Армении заявил в интервью Общественному телевидению.

«Что я имею в виду? Я имею в виду то, что политический вопрос состоит в том, что мы должны сохранить в Армении такую политическую среду, чтобы граждане Республики Армения были уверены, что они однозначно имеют право формировать правительство. Наша первая задача сегодня - это стабильность в таких условиях, потому что стабильность может быть в самых разных условиях».


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