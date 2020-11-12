Время в Ереване: 11:07:36,   12 Ноябрь

Сергей Лавров коснулся вопроса статуса Нагорного Карабаха

Сергей Лавров коснулся вопроса статуса Нагорного Карабаха

Министр иностранных дел России Сергей Лавров представил подробности, как будет решен вопрос статуса Нагорного Карабаха.

Как сообщает «Арменпресс», на пресс-конференции 12 ноября глава МИД РФ подчеркнул, что вопрос статуса Нагорного Карабаха будет решен после уточнения прав всех жителей этого региона.

“Мы исходили из того, что этот статус будет определен в зависимости от того, какие шаги мы все должны предпринять, чтобы помочь восстановить этноконфессиональное согласие в Нагорном Карабахе, как это было на протяжении многих лет, пока там не началась война, которая закончилась с очень трагическими последствиями.

По его словам, необходимо восстановить доверие, восстановить межэтнический и межконфессиональный мир. Для этого необходимо восстановить храмы, мечети, наладить нормальную жизнь, как это было, когда бок о бок жили люди всех национальностей и религий. В то же время Сергей Лавров подчеркнул, что это сделать будет очень сложно.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации