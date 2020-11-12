Сергей Лавров коснулся вопроса статуса Нагорного Карабаха

Министр иностранных дел России Сергей Лавров представил подробности, как будет решен вопрос статуса Нагорного Карабаха.

Как сообщает «Арменпресс», на пресс-конференции 12 ноября глава МИД РФ подчеркнул, что вопрос статуса Нагорного Карабаха будет решен после уточнения прав всех жителей этого региона.

“Мы исходили из того, что этот статус будет определен в зависимости от того, какие шаги мы все должны предпринять, чтобы помочь восстановить этноконфессиональное согласие в Нагорном Карабахе, как это было на протяжении многих лет, пока там не началась война, которая закончилась с очень трагическими последствиями.

По его словам, необходимо восстановить доверие, восстановить межэтнический и межконфессиональный мир. Для этого необходимо восстановить храмы, мечети, наладить нормальную жизнь, как это было, когда бок о бок жили люди всех национальностей и религий. В то же время Сергей Лавров подчеркнул, что это сделать будет очень сложно.