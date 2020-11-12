Мы продолжаем поддерживать армянский народ: министр иностранных дел Канады

Канада продолжает поддерживать армянский народ, в то же время, ожидая, что Азербайджан будет уважать и соблюдать взятые на себя обязательства

Как передает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Канады Франсуа Шампань.

Он отметил, что Канада приняла к сведению подтверждение прекращения огня в Нагорном Карабахе.

“Мы с нашими международными партнерами изучаем условия и последствия этого развития. Мы ожидаем, что Азербайджан будет строго соблюдать взятые на себя обязательства, и военные действия прекратятся окончательно и без промедления. Как мы отмечали и ранее, Турция не должна вмешиваться в этот конфликт” - отметил Шампань.

По его словам, он находится в регулярной связи с министром иностранных дел Армении, чтобы понять, каким образом Канада в это самое трудное время может продолжать содействовать армянскому народу, с которым ее связывают крепкие человеческие связи и ценности. Шампань подчеркнул, что стороны после прекращения огня в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ должны будут провести переговоры для достижения постоянного мирного урегулирования.

Глава МИД Канады в своем микроблоге в Twitter опубликовал текст заявления и прокомментировал: “Мы продолжаем поддерживать армянский народ, с которым у нас тесные человеческие связи”.

Руководители Армении, России и Азербайджана подписали заявление о прекращении войны с 01: 00 10 ноября.