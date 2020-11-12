Свою победу посвящаю памяти жертв Арцахской войны: Левон Аронян

Победу на чемпионате по скоростным шахматам, лидер Армении Леон Аронян посвятил памяти жертв Арцахской войны.

“Последние дни были самыми болезненными в моей жизни. Я скорблю вместе со всем нашим народом и преклоняюсь перед семьями наших жертв. Я преклоняюсь перед парнями, которых воевали, которые продолжают свое святое дело. Я молюсь и верю, что это будет наша последняя неудача в истории. Сегодняшнюю победу я посвящаю памяти жертв Арцахской войны. Я верю, что это будет началом новых побед нашего народа”, - как сообщает «Арменпресс», написал Аронян на своей странице в Facebook.

В 1/8 финала турнира, организованного на сайте Chess.com, Аронян соревновался с россиянином Яном Непомнящим и обыграл его с общим счетом 14:11. Далее Аронян встретится с Максимом Вашье-Лагравом, представляющим Францию.