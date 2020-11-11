Президент Армении провел встречу с Верховным Патриархом и Католикосом Всех Армян

Президент Армении Армен Саркисян 11 ноября провел встречу с Верховным Патриархом и Католикосом Всех Армян, Его Святейшеством Гарегином Вторым.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, президент Республики Армении и Его Святейшество поговорили о ситуации в стране и путях ее преодоления.

В ходе встречи было затронуто также трехстороннее заявление по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Было отмечено, что это вызвало серьезную озабоченность у нашего народа. В этом контексте была подчеркнута важность сохранения стабильности в стране.