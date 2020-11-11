Инициаторы и участники митинга идут к Парламенту, они требуют созвать внеочередное заседание

Представители парламентской и внепарламентской оппозиции от здания правительства движутся к Национальному собранию. Как сообщает «Арменпресс», члены 17 партий требуют созыва внеочередного заседания парламента и обсуждения вопроса об отставке премьер-министра Никола Пашиняна.

“Мы требуем, чтобы Национальное собрание созвало в ближайшие часы внеочередное заседание, чтобы как можно скорее решить вопрос об отставке премьер-министра. Я предлагаю всем прийти к Национальному собранию и требовать созыва внеочередного заседания”, - сказал Ишхан Сагателян, представитель Верховного органа АРФД.

17 партий созвали митинг, отметив, что они представят свой вариант выхода из сложившейся ситуации.

Полиция Армении требовала отменить запланированный на площади Свободы митинг, отмечая, что в условиях объявленного в стране военного положения проведение митингов запрещено. Полиция подвергла приводу 129 граждан, 41 из которых уже выпущены.