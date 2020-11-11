Инициаторы и участники митинга двинулись к зданию правительства

Представители парламентской и внепарламентской оппозиции с площади Свободы направились к зданию правительства.

Как передает «Арменпресс», члены 17 партий требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

“Требуем также созвать срочное заседание Национального собрания”, - отметил в своем выступлении представитель Верховного органа АРФД Ишхан Сагателян.

Партии созвали митинг, отметив, что они представят свой вариант выхода из сложившейся ситуации.

Полиция Армении требовала отменить запланированный на площади Свободы митинг, отмечая, что в условиях объявленного в стране военного положения проведение митингов запрещено. Полиция с места сбора уже задержала группу граждан. Среди задержанных также и член Республиканской партии, бывший вице-спикер НС Эдуард Шармазанов.

Лилит Демурян