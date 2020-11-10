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Путин и Эрдоган подчеркнули важность достижения договорённости о полном прекращении огня в НК

Путин и Эрдоган подчеркнули важность достижения договорённости о полном прекращении огня в НК

По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Эрдоганом.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, Владимир Путин информировал турецкого коллегу по существу договорённостей с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана, зафиксированных в трёхстороннем Заявлении от 9 ноября 2020 года.

Эрдоган дал высокую оценку посредническим усилиям России, которые создают хорошую основу для выхода на долгосрочное и всеобъемлющее урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Особо отмечена важность достижения договорённости о полном прекращении огня, которая позволила остановить кровопролитие. Условлено о дальнейшем плотном взаимодействии в контексте реализации комплекса мер, предусмотренных Заявлением.

Были обсуждены и другие вопросы.


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