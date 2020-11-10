Заре Синанян призывает оставаться рядом с Арменией и Арцахом

Главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян направил послание. Как сообщает «Арменпресс», Заре Синанян призвал сохранять спокойствие, терпение и оставаться с Арменией и с Арцахом.

“В этот трудный миг нашей истории единственным спасением для нас является единство и солидарность армянского народа. Настало время преклонения перед Армянским солдатом, Офицером и Армией, любые раскольнические действия направлены против Родины и против государства. Я понимаю, насколько тяжела эта ситуация для каждого из нас, как в Армении, так и в диаспоре, насколько глубока рана в сердцах всех нас, но прошу вас сохранять спокойствие, набраться терпения, продолжать поддерживать Армению и Арцах. Как бы сложно это ни было, пожалуйста, не поддавайтесь эмоциям, судите трезво. Сегодня, как никогда, нам нужны всеармянское единство и солидарность, иначе мы потеряем гораздо больше”, - говорится в послании.