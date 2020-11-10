Арарат Мирзоян прооперирован

Спикер Национального собрания Армении Арарат Мирзоян был прооперирован. Об этом, как сообщает «Арменпресс», на своей странице в Facebook написал депутат фракции “Мой шаг” Рустам Бакоян.

“Друг мой, дорогой Арарат, оставайся сильным, брат мой. Слава Богу, твоей жизни ничего не угрожает”, - написал депутат.

Ранее стало известно, что группа лиц, собравшихся у Национального собрания, избила председателя Национального собрания Арарата Мирзояна. В сети появилась видеозапись, на которой видно, как блокируют машину Мирзояна и, выведя из машины, избивают.