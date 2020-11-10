Главы Армении, Азербайджана и РФ подписали заявление о прекращении войны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян написал на своей странице в Facebook, что подписал заявление с президентами России и Азербайджана о прекращении карабахской войны с 01:00.

Как сообщает Арменпресс, премьер-министр написал:

«Дорогие соотечественники, сестры и братья, я принял трудное, чрезвычайно трудное решение для себя и для всех нас.

Я подписал заявление с президентами России и Азербайджана о прекращении карабахской войны с 01:00. Текст уже опубликованного заявления невыразимо болезнен для меня лично и для нашего народа.

Я принял это решение в результате глубокого анализа военной ситуации и оценки людей, которые лучше всего ею владеют. Также основываясь на убеждении, что это наилучшее ВОЗМОЖНОЕ решение в сложившейся ситуации. В ближайшие дни выступлю с подробным посланием обо всем этом.

Это не победа, но и поражения не будет, пока ты сам себя не признаешь проигравшим. Мы никогда не признаем себя проигравшими, и это должно стать началом эры нашего национального единения и возрождения.

Нам нужно анализировать годы нашей независимости, чтобы планировать свое будущее и не повторять ошибок прошлого.

Я преклоняю колени перед всеми нашими мучениками. Я преклоняюсь перед всеми нашими солдатами, офицерами, генералами, добровольцами, которые защищали и защищают Родину своей жизнью. Они самоотверженно спасли армян Арцаха.

Мы боролись до конца. И мы победим. Арцах стоит.

Да здравствует Армения! Да здравствует Арцах!»