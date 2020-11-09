По инициативе МНОКС школам, где отсутствуют учителя, будет предоставлено компьютерное оборудование

Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения школам регионов, где нет учителей по некоторым предметам, предоставило возможность проводить дистанционное обучение, выделив для этого все необходимое компьютерное оборудование. Как передает «Арменпресс», Министерство НОКС сообщает, что на основании информации, предоставленной Национальным центром образовательных технологий, Центром образовательных программ был проведен анализ для выбора учебных единиц, которые нуждаются в дистанционном обучении. Были определены все учебные заведения, в которых предмет не преподается из-за отсутствия учителя или преподается учителем, который преподает этот предмет менее пяти лет и не имеет профессионального образования.

Учебные заведения Еревана и Тавушской области изначально не рассматривались, в школах Еревана таких проблем нет, а средние школы Тавушской области планируется оснастить необходимым компьютерным оборудованием.

В результате было отобрано 101 региональное учебное заведение. Изучено состояние имеющегося в них компьютерного оборудования и для обеспечения качества и эффективности дистанционного обучения все эти учреждения будут обеспечены полным пакетом современного компьютерного оборудования (компьютер, монитор, источник бесперебойного питания, веб-камера, микрофон, многофункциональное устройство). Это наилучшим образом обеспечит совместимость всего оборудования и бесперебойную работу системы.

Учитывая, что старшие школы лучше оснащены компьютерным оборудованием и на местах могут выступать в качестве менторских школ, 99 старшим школам будет предоставлено по одной конференц-камере. В рамках кредитной программы “Улучшение образования” в следующем году конференц-камеры будут предоставлены 8 старшим школам.

По инициативе Министерства НПКС внедрен полный инструментарий онлайн обучения, который действует на странице дистанционного обучения: https://icttraining.armedu.am Около 3 000 педагогов прошли переподготовка ИКТ.