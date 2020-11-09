Бои под Шуши продолжаются: Армия обороны Арцаха пресекает все инициативы Азербайджана
Бои под Шуши продолжаются. Подразделения Армии обороны Арцаха успешно выполняют поставленные задачи, лишая противника всех инициатив. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил представитель Минобороны Республики Армения Арцрун Ованнисян.
“Таково реальное положение дел. Отказывайтесь от других необоснованных мнений”, - заключил Ованнисян.
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