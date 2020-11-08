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Напряженность на передовой сохраняется: ведется артиллерийская перестрелка

Напряженность на передовой сохраняется: ведется артиллерийская перестрелка

Подразделения ПВО Армии обороны Республики Арцах около 19:30 уничтожили два азербайджанских беспилотника в северо-западной части Степанакерта. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«Напряженность на передовой сохраняется. Ведется артиллерийская перестрелка. В юго-восточном направлении была замечена колонна противника, в направлении которой велся целевой огонь, в результате которого было уничтожено большое количество живой силы и техники. Войсковые части Армии обороны уверенно выполняют свои боевые задачи, боевой потенциал противника продолжает изнашиваться», - написала Степанян.


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