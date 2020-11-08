Армен Абазян назначен директором СНБ РА

Указом президента Республики Армения Армена Саркисяна Армен Абазян назначен директором Службы национальной безопасности Республики Армения.

Как передает Арменпресс , указ опубликован на официальном сайте президента РА.

«На основании предложения Премьер-министра в соответствии с частью 1 статьи 133 Конституции, а также частью 1 статьи 4.1 Закона об органах национальной безопасности назначить Армена Абазяна директором Службы национальной безопасности Республики Армения», - говорится в указе президента.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян внес на рассмотрение президенту Армении Армену Саркисяну предложение о снятии с должности исполняющего обязанности директора Службы национальной безопасности, полковника Микаела Амбарцумяна. Указом президента Микаел Амбарцумян был снят с должности как замдиректора СНБ, так и исполняющего обязанности директора СНБ.