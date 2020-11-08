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Армен Абазян назначен директором СНБ РА

Армен Абазян назначен директором СНБ РА

Указом президента Республики Армения Армена Саркисяна Армен Абазян назначен директором Службы национальной безопасности Республики Армения. 

Как  передает Арменпресс , указ опубликован на официальном сайте президента РА.

«На основании предложения Премьер-министра в соответствии с частью 1 статьи 133 Конституции, а также частью 1 статьи 4.1 Закона об органах национальной безопасности назначить Армена Абазяна директором Службы национальной безопасности Республики Армения», - говорится в указе президента. 

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян внес на рассмотрение президенту Армении Армену Саркисяну предложение о  снятии с  должности  исполняющего обязанности директора Службы национальной безопасности, полковника Микаела Амбарцумяна. Указом президента  Микаел  Амбарцумян был снят  с должности как замдиректора СНБ, так и исполняющего обязанности директора СНБ.


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