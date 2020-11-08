ЕСПЧ потребовал от Азербайджана предоставить информацию еще о 6 армянских военнопленных

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от правительства Азербайджана документально подтвержденную информацию о местонахождении, условиях содержания и медицинском обеспечении Самвела Кназяна, Самвела Кастакцяна, Овсепа Саакяна, Ваге Абрамяна, Гегама Элбакяна и Норика Аракеляна – с установлением сроков.

Об этом, как передает Арменпресс, от своего и от имени адвоката Сирануш Саакян заявил правозащитник Артак Зейналян на своей странице в Facebook.

Зейналян сообщил, что в Европейский суд было подано дело о защите прав шести военнослужащих, захваченных в плен в ходе широкомасштабной войны, которую рано утром 27 сентября этого года Азербайджан развязал против Арцаха. Речь идет об оказавшихся в плену лицах, это - Самвел Кназян, Самвел Кастакцян, Овсеп Саакян, Ваге Абрамян, Гегам Элбакян и Норик Аракелян.

Указанные лица были идентифицированы или факт пленения был подтвержден посредством звонков или сообщений членам их семей с их телефонов на основании видеоматериалов, распространенных азербайджанскими СМИ.

«От имени членов семей армянских пленных были поданы ходатайства в Европейский суд с требованием принятия срочных мер для защиты права на жизнь с исключением бесчеловечного обращения. Европейский суд потребовал от правительства Азербайджана документально подтвержденную информацию об их местонахождении, условиях содержания и медицинской помощи. Для предоставления необходимой информации Суд установил крайний срок - 13 ноября 2020 года», - сообщил Зейналян.