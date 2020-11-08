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ЕСПЧ потребовал от Азербайджана предоставить информацию еще о 6 армянских военнопленных

ЕСПЧ потребовал от Азербайджана предоставить информацию еще о 6 армянских военнопленных

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от правительства Азербайджана документально подтвержденную информацию о местонахождении, условиях содержания и медицинском обеспечении   Самвела Кназяна, Самвела Кастакцяна, Овсепа Саакяна, Ваге Абрамяна, Гегама Элбакяна и Норика Аракеляна – с установлением сроков. 

Об этом, как  передает Арменпресс, от своего и от имени   адвоката Сирануш Саакян заявил правозащитник Артак Зейналян на своей странице в Facebook.

Зейналян сообщил, что в Европейский суд было подано дело о защите прав шести военнослужащих, захваченных в  плен в ходе широкомасштабной войны, которую рано утром 27 сентября этого года  Азербайджан развязал против Арцаха. Речь идет об оказавшихся в плену лицах, это -  Самвел Кназян, Самвел Кастакцян, Овсеп Саакян, Ваге Абрамян, Гегам Элбакян и Норик Аракелян. 

Указанные лица были идентифицированы или факт пленения был подтвержден посредством  звонков или сообщений членам их семей с их телефонов на основании видеоматериалов, распространенных азербайджанскими СМИ. 

«От имени членов семей армянских пленных были поданы ходатайства в Европейский суд с требованием принятия срочных мер для защиты права на жизнь с  исключением бесчеловечного обращения. Европейский суд потребовал от правительства Азербайджана документально подтвержденную информацию об их местонахождении, условиях содержания и медицинской помощи. Для предоставления необходимой информации Суд установил крайний срок - 13 ноября 2020 года», - сообщил  Зейналян.


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