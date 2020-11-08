Российские ученые пожертвуют Арцаху суммы от продажи своих книг на армянскую тематику

Группа российских ученых начала кампанию против действий, развязанных Азербайджаном, выставив на продажу свои научные труды и книги об армянах и Армении. Они призывают весь мир покупать их, тем самым помогая Арцаху.

Как передает Арменпресс со ссылкой на сайт «Нидерландский дневник», акция называется «Помощь Арцаху». Это первый этап марафона, который стартовал 10 октября. Выручка будет направлена в Арцах. Акция организована Российской ассоциации академиков науки и культуры при поддержке посольства Армении в России и местной епархии Армянской Апостольской церкви.

Ученые также направили послание, в котором рассказывается о ситуации, сложившейся в Арцахе в результате действий, развязанных вооруженными силами Азербайджана.

«Сотни солдат и десятки мирных жителей были убиты, разрушены церкви и общественные здания — в результате нападения вооруженных сил Азербайджана на Арцах 27 сентября с применением артиллерии и бронетехники», - сообщают ученые.

Авторы инициативы - президент Российской ассоциации академиков науки и культуры, доктор экономических наук, академик, ректор Центрального института подготовки кадров, член Координационного совета клуба «Доверие» при Президенте России Абгар Айрапетян, вице- президент Российской ассоциации академиков науки и культуры, доктор экономических наук, академик Кавалер Золотой медали им. М. В. Ломоносова, Золотой Звезды Вернадского, Лауреат «Императорской Премии Культуры» Михаил Лемеш, академик, секретарь Ассоциации, поэт, писатель, действительный член Союза писателей Академии литературы, член Координационного совета Главный редактор сайта клуба «Доверие» Валерий Белов, действительный член Ассоциации академиков, историк, писатель, профессор, независимый эксперт по истории России и ближнего зарубежья Александр Черёмин и писатель, поэт, журналист-международник, директор Научно-культурного института имени академика Григоряна Асмик Сермарича.