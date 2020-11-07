Французские парламентарии обратились к Макрону с призывом признать независимость Арцаха

39 депутатов Национального собрания Франции обратились к президенту Эммануэлю Макрону с призывом не проявлять нейтралитет в арцахскомвопросе и признать независимость Арцаха.

Как передает Арменпресс, об этом в своем микроблогев Twitter написал депутат парламента Франции Ги Тесье.

В своем обращении к президенту депутаты подчеркнули, что, как в случае с Косово, только международное признаниепозволит Арцахувыйти из той зоны, что не позволяет получать международную гуманитарную помощь.