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Французские парламентарии обратились к Макрону с призывом признать независимость Арцаха

Французские парламентарии обратились к Макрону с призывом признать независимость Арцаха

39 депутатов Национального собрания Франции обратились к президенту Эммануэлю Макрону с призывом не проявлять нейтралитет в арцахскомвопросе  и признать независимость Арцаха.

Как  передает Арменпресс, об этом в своем микроблогев Twitter написал депутат парламента Франции Ги Тесье.

В своем обращении к президенту депутаты подчеркнули, что, как в случае с Косово,  только международное признаниепозволит Арцахувыйти из той зоны, что не позволяет получать международную гуманитарную помощь.


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