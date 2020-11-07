Уволен председатель Центробанка Турции Мурат Уйсал

Глава Центробанка Турции Мурат Уйсал уволен. Его заменил бывший министр финансов, руководитель Управления финансовой стратегии и бюджетирования администрации президента Наджи Агбал.

Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на Resmi Gazete ("Официальный вестник" Турции).

Аналитики связывают решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с рекордным падением курса национальной валюты страны. В то же время в политических и аналитических кругах не видят возможности исправить ситуацию в короткие сроки.

Мурад Уйсал - второй председатель Центробанка, которого свергает президент Эрдоган. Его предшественник, бывший председатель Центрального банка Мурат Четинкая, был свергнут президентом Эрдоганом из-за разногласий по поводу снижения процентных ставок банков. По мнению международных аналитических центров, действия Эрдогана по установлению политического контроля над Центральным банком нарушили финансовый и экономический баланс и привели к нынешней ситуации.

6 ноября рейтинговое агентство FITCH заявило, что прилагаемых усилий по восстановлению турецкой национальной валюты недостаточно. Аналитик агентства по Турции Дуглас Уинслоу отметил, что «жестких» шагов, предпринятых правительством Турции для восстановления лиры, недостаточно, чтобы остановить обесценивание национальной валюты.

«Турция не делает достаточно, чтобы остановить обесценивание лиры, валютные резервы и иностранная финансовая помощь не улучшили потенциально слабые точки турецкой валюты, хотя они не сильно изменились со времени низкого прогноза Fitch в августе», - сказал Дуглас Уинслоу.

Национальная валюта Турции продолжает историческое падение. По состоянию на 7 ноября турецкая лира составляла 8.55 по отношению к доллару США и 10.16 - по отношению к евро.

Подготовила Эрмине Минасян