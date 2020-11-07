В Армении наблюдается тенденция роста промышленности. Добыча полезных ископаемых выросла на 16,7%

Промышленность РА демонстрирует тенденции роста. Объем горнорудной промышленной продукции вырос на 16,7%.

Объем промышленной продукции Армении в январе-сентябре 2020 года составил 1 трлн 433 млрд 11,3 млн драмов (около 2 млрд 959 млн 544,2 тыс долларов США), что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в сентябре 2020 года объем этой продукции составил 190 млрд 323,4 млн драмов, увеличившись на 1,8% по сравнению с тем же месяцем 2019 года и на 3,1% по сравнению с августом нынешнего года.

Как сообщили Арменпресс в Статистическом комитете Армении, за девять месяцев текущего года добыча в горнодобывающей промышленности (открытым способом) составила 291 млрд 739,0 млн драмов, что на 16,7% превысило показатель того же месяца 2019 года, в сентябре 2020 года производство в указанной сфере. достигла 40 млрд 744,7 млн драмов, увеличившись на 12,8% по сравнению с сентябрем-2020, сократившись на 2% по сравнению с августовским показателем этого года.

В обрабатывающей промышленности в январе-сентябре 2020 года произведено продукции на 936 миллиардов 360,2 миллиона драмов, что на 2,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В сентябре этого года в этом секторе произведено продукции на 127 миллиардов 761,8 миллиона драмов, что по сравнению с тем же месяцем 2019 года больше на 0,3% и на 2,4% меньше, чем в августе 2020 года.

За первые три квартала этого года в области электроснабжения, газоснабжения и очищенного воздуха произведено продукции на 188 млрд 818,8 млн драмов - рост составил 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сентябре 2020 года выпуск отрасли составил 19 млрд 854,8 млн долларов, снизившись на 5,5% по сравнению с сентябрем 2019 года и на 10,7% по сравнению с августом 2020 года.

В секторе водоснабжения, канализации, мусороудаления и переработки отходов за первые девять месяцев 2020 года произведено продукции на 16 млрд 93,3 драмов, что на 16,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В сентябре этого года в этом секторе было зарегистрировано продукции на 1 млрд 962,1 драмов - меньше на 7,1% по сравнению с тем же месяцем в 2019г. и на 4,9% - по сравнению с августом текущего года.