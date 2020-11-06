На государственное содействие приграничным общинам в будущем году будет выделено 800 млн драмов

На программы государственного содействия приграничным общинам правительство Армении из госбюджета на 2021 год выделит 800 млн драмов. Как передает «Арменпресс», об этом на обсуждении проекта Закона “О государственном бюджете” на совместном заседании постоянных комиссий НС Армении по вопросам территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и охраны природы и по финансово-кредитным и бюджетным вопросам. сказал замминистра территориального управления и инфраструктур Ваче Тертерян.

Общий бюджет министерства на следующий год составляет 210,8 млрд. драмов, из которых 37,3 млрд. драмов - суммы, предназначенные для программ, направляемых на финансирование дефицита. По статье оплаты труда расходы составляют 1,3 млрд драмов, что на 51,3 млн меньше утвержденной суммы госбюджета на 2020 год.

“У нас есть программа “Государственное содействие приграничным общинам”. Она относится к почти 37 населенным пунктам. В этом году, как и в предыдущие годы, мы выделим 800 миллионов драмов”, - представил замминистра.

На программы, связанные с миграционной сферой, будет направлено 2,3 млрд драмов. Это относится к Программе содействия интеграции беженцев, к серии небольших мероприятий. Тертерян также подробно представил все остальные направления, программы, на которые будут направлены средства, выделенные из бюджета.

Анна Григорян