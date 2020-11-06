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Артавазд Пелешян передал Фонду “Айастан” свой гонорар за фильм “Природа” в размере 15 000 евро

Артавазд Пелешян передал Фонду “Айастан” свой гонорар за фильм “Природа” в размере 15 000 евро

Известный армянский кинорежиссер Артавазд Пелешян гонорар за свой фильм “Природа” в размере 15 000 евро передал Фонду “Айастан” в поддержку Арцаха.

Как сообщает «Арменпресс»,  об этом сообщается на сайте “Киномир”.

Фильм “Природа” был снят совместно французским фондом “Fondation Cartier” и немецкой кинокомпанией “ZKM”. Премьера фильма состоялась 23 октября 2020 года. Его должны были показать в Германии, Москве и Милане.

Вместе с премьерой фильма 23 октября должна была открыться и персональная выставка Пелешяна,  которая действовала бы 3 - 4 месяца. Но она перенесена из-за второй волны эпидемии. Решением французского правительства до 1 декабря закрыты все музеи и другие культурные центры и все заведения проведения досуга”, - говорится на сайте.


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