В МИД РФ сообщили, что Москве непонятна эмоциональная реакция Алиева на слова Лаврова
00:51, 6 Ноябрь, 2020
России непонятна эмоциональная реакция президента Азербайджана Ильхама Алиева на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об иностранных наемниках в Нагорном Карабахе. Как передает Арменпресс, об этом в четверг заявил ТАСС источник в МИД РФ.
"Честно говоря, нам не совсем понятна эмоциональная реакция Ильхама Алиева на комментарий Сергея Викторовича Лаврова, - сказал собеседник агентства. - Может быть, помощники президента Азербайджана показали ему чей-то еще материал, либо представили собственную интерпретацию".
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