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В МИД РФ сообщили, что Москве непонятна эмоциональная реакция Алиева на слова Лаврова

В МИД РФ сообщили, что Москве непонятна эмоциональная реакция Алиева на слова Лаврова

России непонятна эмоциональная реакция президента Азербайджана Ильхама Алиева на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об иностранных наемниках в Нагорном Карабахе. Как передает Арменпресс, об этом в четверг заявил ТАСС источник в МИД РФ.

"Честно говоря, нам не совсем понятна эмоциональная реакция Ильхама Алиева на комментарий Сергея Викторовича Лаврова, - сказал собеседник агентства. - Может быть, помощники президента Азербайджана показали ему чей-то еще материал, либо представили собственную интерпретацию".


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