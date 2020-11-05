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Угроза французских армян представляет собой угрозу для всей Франции: посол Франции

Угроза французских армян представляет собой угрозу для всей Франции: посол Франции

Чрезвычайный и Полномочный посол Французской Республики в Армении Джонатан Лакот разместил на своей странице в Twitter статью о защите армянской школы в регионе Овернь-Рона-Альпы французской полицией, и написал, что угроза французских армян представляет собой угрозу для всей Франции.

«Это печальная картина, но это сильный символ защиты, которую наша страна предлагает всем своим гражданам. Угрозы французским армянам - это угроза для всей Франции», - как сообщает Арменпресс, написал Лакот.

Власти региона Овернь-Рона-Альпы решили усилить охрану в армянских школах и культурных центрах после преследования армян турками во Франции.


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